"C'est pas parce qu'on est négatif qu'on peut faire ce qu'on veut", alerte l'ARS à Bordeaux

L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a lancé cette semaine un nouvel appel à la prudence. Les contaminations à la Covid-19 ne baissent plus en Gironde et la situation sanitaire inquiète. Les professionnels de santé appellent à réduire les sphères sociales et surtout à appliquer les gestes barrières. Et puis, même en cas de test Covid négatif, le résultat n’est pas le passeport pour ensuite baisser la garde, comme l'explique Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans ce reportage de Violaine Attimont :



"Le fait d'avoir un test négatif ne veut pas dire qu'on est pas malade. Ca peut-être un faux négatif, c'est-à-dire porteur du virus mais le test ne l'a pas détecté, et puis on peut aussi attraper le virus deux jours plus tard et être contaminant quand on va voir sa famille", explique Benoît Elleboode.

D'après les derniers chiffres de Santé Publique France, le taux d'incidence en Gironde (le nombre de nouveaux cas pour 100.00 habitants ) s'élevait ce mardi 8 décembre à 64 contre 61,7 vendredi 4 décembre. Le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode, propose donc de maintenir les gestes barrières et de se faire dépister avant Noël.