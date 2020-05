"C'est un peu spécial de dire la messe devant des fidèles masqués"

© Le père Rémi Duc Maugé (premier plan) et le Père Benoît Devos

Certaines églises ont rouvert leurs portes dès le week end dernier, comme à Libourne, Bazas ou dans l'église du Sacré Coeur à Bordeaux.

"C'est un paroissien qui nous a alerté le samedi matin de la décision gouvernementale de pouvoir rouvrir les lieux de culte aux célébrations," indique le Père Benoît Devos, curé de la paroisse.

Certes, les consignes sont claires : avant la messe, comme le nombre de places est limité, il faut réserver sa venue sur le site internet "lamesse" ou à l'accueil de la paroisse. Il faut porter un masque, ne pas former de groupe devant l'église.. Dans l'église, se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique disponible à l'entrée, s'asseoir aux places indiquées et rester à distance des autres fidèles, sans ôter son masque pour chanter et sans serrer la main pour le geste de paix.

Au sacré coeur, l'église peut contenir jusqu'à 400 personnes mais les prêtres ont décidé une jauge maximale de 180 personnes par messe, en ajoutant une messe supplémentaire le dimanche.

"On a accueilli 130 personnes à la messe de 10h30 dimanche et 60 personnes à la messe supplémentaire de midi"

Père Benoît Devos, curé de la paroisse :

Quand à l'organisation dans l'église, les gestes barrières sont respectés, une équipe accueille et dirige les fidèles et quelques petits changements s'opèrent.

Le père Benoît Devos et le Père Rémi Duc Maugé, vicaire de la paroisse.

Ces premières messes se sont donc bien déroulées, un moment particulier, marqué par la joie de se retrouver, même sous les masques et à distance.

"C'est toujours agréable de célébrer avec des fidèles en face de soi, c'est toujours une grande joie de se retrouver", commente le Père Rémi.

"Oui, la joie domine, confirme le Père Benoît, même si c'est toujours un peu spécial de voir une assemblée derrière les masques. Malgré cela, on sentait les coeurs."

Rappelons que dans de nombreuses paroisses, les fidèles peuvent s'inscrire sur le site internet "lamesse".

Les mesures de précautions sanitaires sont à retrouver sur le site bordeaux.catholique.fr/covid19.

Le diocèse rappelle que l'épidémie de covid 19 n'est pas terminée et qu'il faut rester rester vigilant pour protéger son prochain.