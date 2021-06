C Le Mag - Edition du 21 juin 2021

Retour sur le 1er tour des élections régionales en compagnie de Dominique Andolfatto politologue.

On reste les pieds sur terre et on découvre même ce qu'il y a sous nos pieds : agriculture et biodiversité des sols avec une entreprise dijonnaise, née il y a peine un an. Charles GUILLAND, président et co-fondateur de Novasol Experts, évoque l'état des sols en Côte d'Or et présente ce domaine professionnel.