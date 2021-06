C Le Mag - Edition du lundi 07 juin 2021

Campagne électorale sur RCF en Bourgogne pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. C'est dans l'ordre alphabétique que vous pourrez entendre les 7 têtes de listes. Aujourd'hui, Guillaume Rochon journaliste de RCF Jura reçoit Gilles Platret pour les Républicains, l'Union des Démocrates et Indépendants et Debout la France.

En seconde partie culture au programme. Rénovations dans le château et ses jardins pour le domaine Bussy Rabutin. Ce dernier accueille de nouveau du public après plusieurs mois de crise sanitaire. Découverte des prochains événements avec l'administrateur du domaine.