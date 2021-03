C Le Mag - Edition du lundi 08 mars 2021

Malgré la COVID, la Croix-Rouge a poursuivi son travail auprès des plus fragiles, notamment des SDF. Christophe TALMET, aidé de ses équipes, gère la mobilisation de l'association pendant cette crise sanitaire. On en parle en première partie de magazine.

En second invité, Christophe Lapostolle reçoit le dijonnais David DEFENDI. Il est écrivain, peut-être aussi aventurier, mais aussi scénariste. Un de ses scénarios a même reçu un Emmy Award alors que certains ont donné lieu à des séries télévisées, notamment sur Canal +. Ce soir, il évoque l'application sur internet qu'il vient de créer. Baptisée GENARIO, à base d’intelligence artificielle, elle permet d'aider les écrivains et scénaristes dans leurs processus de création.