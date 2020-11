C Le Mag - Edition du lundi 09 novembre 2020

"Changer le regard autour de l'échec", c'est possible ! 200 bénévoles entourent avec bienveillance les entrepreneurs qui ont tout perdu lors de la faillite de leur entreprise. L'association "60 000 rebonds" accompagne les entrepreneurs en post-liquidation. Nous la découvrirons en première partie.

630 pièces de vins proposées aux enchères dans quelques jours ! Sous une forme différente, la 160ème vente des vins des Hospices de Beaune aura bien lieu ! Quel est l'impact de la crise sanitaire sur ces établissements et comment est réparti l'argent récolté ? On en parle dans votre magazine.