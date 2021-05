C Le Mag - Edition du lundi 10 mai 2021

Plaisir de se retrouver et plaisir du partage ! Points communs des deux invités de ce magazine. A une semaine des réouvertures des terrasses pour les bars et restaurants, nous ferons le point avec le président de L'UMIH Côte-d'Or - l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière : Patrick JACQUIER.

"Dansons maintenant !", c'est l'invitation de Fabrice FIOSSONANGAYE l'un des fondateurs de l'école de danse de hip-hop, "Figure2Styles" (F2S), à Chenôve. Forte de 350 danseurs et révélateur de talents, découvrons le hip-hop. L'occasion d'évoquer cette discipline et de s'intérroger pour savoir si elle peut récréer du lien dans les quartiers difficiles ?