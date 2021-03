C Le Mag - Edition du lundi 15 mars 2021

Sécurité et gastronomie au programme de votre magazine. Tout d'abord, on évoque les "QRR" : les Quartier de Reconquête Républicaine ; mais aussi le rapprochement des forces de l'ordre avec la population ainsi que les moyens mis en oeuvre aujourd'hui pour cette même police.

En seconde partie d'émission on éveille vos papilles... Nous parlerons fromage... en évoquant la longue histoire de l'entreprise DELIN, installée depuis 50ans à Gilly-lès-Cîteaux, mais aussi l'actualité liée à la crise sanitaire.