C Le Mag - Edition du lundi 22 février 2021

Plan de relance dans l'écologie et baromètre des cadres dans le milieu professionnel. Ce sont les deux thèmatiques de votre magazine. Pour en parler :

- Blandine AUBERT - la directrice régionale Besançon de l'ADEME Franche-Comté. On évoque le volet écologique du plan "France relance" et la façon de le mettre en oeuvre en Bourgogne Franche-Comté.

- Dominique DOUSSOT - Déléguée Territoriale de l'Apec Bourgogne-Franche-Comté :

l'Association Pour l'Emploi des Cadres. Dans le contexte actuel, les cadres hésitent de plus en en plus à changer d'entreprises....