C Le Mag - Edition du lundi 22 mars 2021

Entre science et solidarité dans le magazine de la rédaction. Découverte d'une société dont la spécialité est l’exploration et l'exploitation du sous-sol et qui cherche à trouver de l'hydrogène naturel sous nos pieds. Franck SMEKTALA, co-dirigeant de l'entreprise INGEN, innovation pour les Géosciences est le premier invité.

Le second : Khalid Drissi El BOUZAIDI co-fondateur de l'association "Le groupe de bienfaisance dijonnais".

Créé pendant le premier confinement par des habitants du quartier des Grésilles, l'association s’est développée afin de mener des actions de solidarité dans toute la métropole. Bricolage, solidarité avec des familles, aides aux devoirs, aides juridiques ou accompagnements médicaux... ses pôles d'activités sont multiples.