C Le Mag - Edition du lundi 25 janvier 2021

En première partie nous ferons un point sur la pandémie dans la région et sur la vaccination. Nous évoquerons aussi les impacts psychologiques de cette crise sanitaire et de ses mesures sur les bourguignons.

En seconde partie d'émission, focus sur la startup dijonnaise SENSY. Son rôle est de mieux donner la possibilité à celles et ceux qui sont en recherches, notamment dans le domaine professionnel, de se connaître afin de les aider dans leurs parcours.