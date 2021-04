C Le Mag - Edition du lundi 26 avril 2021

Découverte d'une structure, répartie sur toute la France. SOLIHA oeuvre pour le logement social, effectuant ainsi la médiation entre ceux recherchant un logement et les bailleurs potentiels mais aide aussi les personnes au revenu modeste à financer les travaux. Pour en parler Marion CHENU - responsable de l'agence de Dijon et Aline VUILLAUME, salariée de l'agence Soliha de Macon, centre-est, Saône-et-Loire.

Un nouveau venu dans le monde de la presse écrite : "l'Inattendu". Sa créatrice et rédactrice en chef, de ce nouveau magazine trimestriel et purement bourguignon, parlera bien-être, environnement, sciences mais aussi spiritualité.