C Le Mag - Edition du lundi 28 juin 2021

Accompagnement à l'apprentissage et vacances au sommaire de votre magazine ! Alain RAVET se bat pour apporter l'aide numérique aux enfants touchés par un "dys", notamment la dyslexie. Avec l'association Dysacess, cette initiative sociale et solidaire vient d'être récompensé aux trophées AG2R La Mondiale en Bourgogne-Franche-Comté. Conseils et bonnes idées pour partir en vacances près de chez soi ! Simon DEBORD, le directeur de l'association des Gîtes de France pour la Côte-d'Or et la Nièvre évoque les tendances du moment. Depuis 2 ans, en raison de la Covid, nombre d'entre nous ont redécouvert notre région...