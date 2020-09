C Le Mag - Edition du lundi 28 septembre 2020

Dijon en zone rouge COVID, avec un taux d’incidence qui progresse.

Comment la ville regarde la situation qui se tend ?

Nous parlerons vélo à Dijon et dans la métropole, … et surtout de la finale Capitale Verte Européenne. Dijon est finaliste, et a besoin du soutien de tous.

Pour évoquer ces sujets : Nathalie KOENDERS, la première adjointe au maire de la ville de Dijon, et vice présidente de Dijon Métropole.



Bilan de ces 7 mois de crise sanitaire, et quelques propositions émisent par les professionnels. Les médecins libéraux ont été en première ligne pendant le confinement, mais aussi les grands oubliés de la crise sanitaire.

Le docteur Eric BLONDET, président du l’Union Régionale des Professionnels de Santé est le second invité de ce magazine.