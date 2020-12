C Le Mag - Edition du mardi 01 décembre 2020

Solidarités avec "les Restos du Coeur" et la CIMADE !

A l'heure de la crise sanitaire, la 36ème campagne des Restos du Coeur vient de démarrer dans un moment où la crise sanitaire touche les plus précaires. Etats des lieux en première partie.

Quelle est la situation des migrants dans le département ? Comment est-il possible de les accompagner pendant cette pandémie ? On fait le point en seconde partie d'émission.