C Le Mag - Edition du mardi 01 juin 2021

Début de la campagne électorale sur RCF en Bourgogne pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. C'est dans l'ordre alphabétique que vous pourrez entendre les 7 têtes de listes. Aujourd'hui Marie-Guite Dufay : la présidente sortante du Conseil Régional brigue un nouveau mandat avec sa liste intitulée « Notre région par cœur » fruit d'une alliance entre Parti Socialiste, Parti Communiste Français, Parti Radical de Gauche et société civile. Un entretien réalisé par Jean-Baptiste Bornier de RCF Besançon.

En seconde partie place à la culture et au théâtre en ce début de déconfinement ! Béatrice Bourély reçoit Catherine MIRATON, directrice du Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine. Projets, enthousiasme et culture au programme !