C Le Mag - Edition du mardi 03 novembre 2020

Entre terre et scène dans C Le Mag !

De la terre, de l'oxygène et de l'arbre avec Isabelle Jounot, ingénieure conseil en agroforesterie. Elle travaille pour les pépinières NAUDET, en Côte d'Or, une entreprise qui replante 22 000 arbres et arbustes sur 50 hectares de terres agricoles en conversion biologique.

Et la scène est dijonnaise avec François MERILLEAU, directeur artistique et programmateur de la salle du Bistrot de la Scène à Dijon.

Alors qu'il s'apprêtaient à fermer la salle de spectacle fin décembre, une bonne nouvelle semble se confirmer.....