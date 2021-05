C Le Mag - Edition du mardi 04 mai 2021

Patrimoine gustatif et culinaire au programme de votre magazine. Béatrice Bourély reçoit la directrice du GPPR (Gastronomie et Promotion des Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté). Marie BENEUX nous parlera de son organisme et surtout de la "tournée solidaire" qui passera à Dijon du 5 au 8 mai : des repas de grands chefs à emporter, et des "menus étudiants" à 4 euros.

Seconde invitée : Brigitte MAURICE-CHABARD, commissaire des deux volets (à Chalon-sur-Saône et Autun) de l'exposition reconnue d'intérêt national "Miroir du Prince" réalisée avec la collaboration exceptionnelle du musée du Louvre.