C Le Mag - Edition du mardi 06 avril 2021

Création et art dans ce magazine proposé par Béatrice Bourély.

Pourquoi ne pas créer son entreprise ? Quelles sont les aides qui peuvent être apportées aux créateurs mais aussi aux entreprises en difficulté, c'est ce que nous découvrons en première partie.

En second invité, place à l'art ! Ce 6 avril, sont lancées les Journées Européennes des Métiers d’Art ! Une édition numérique mais riche pour découvrir filières et savoir-faire.