C Le Mag - édition du mardi 12 janvier 2021

Cette jeunesse qui souffre.... Venir en aide à de jeunes adultes, leur proposer un projet dans un monde de plus en plus anxiogène, c'est le but de l'association Genèses que nous découvrons.

En seconde partie, on s'interesse aux animaux et plus particulièrement aux animaux domestiques. Focus sur une nouvelle loi punissant ceux qui abandonnent nos compagnons à poils, pourtant si importants dans ces périodes de confinement.