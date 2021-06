C Le Mag - Edition du mardi 15 juin 2021

Une agriculture bien dans son temps, qui innove et investit pour améliorer le présent et préparer l'avenir. Ce soir dans C'le Mag, Anne-Marie Klein reçoit Laurent DRUOT, chargé de développement Energies renouvelables chez Dijon Céréales. L'occasion d'évoquer Sécalia. Un ambitieux projets de méthanisation qui va bientôt sortir de terre. Un projet énergétique mais également économique et social qui s'inscrit dans la droite ligne de l'agro-écologie.