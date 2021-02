C Le Mag - Edition du mardi 16 février 2021

Le Département pourrait-il vous aider à créer une activité professionnelle dans le tourisme ? Eléments de réponse avec Isabelle COROND-PEINTRE, directrice de côte d'or tourisme.

A la découverte des résultats des fouilles récentes et de l'agrandissement du musée consacré à Nicolas Rolin, natif d'Autun en compagnie de Yannick LABAUNE, responsable du Service Archéologique de la Ville d'Autun.

Tourisme et patrimoine dans C le Mag proposé par Béatrice Bourély.