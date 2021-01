C Le Mag - Edition du mardi 19 janvier 2021

Les travaux du réseau ferroviaire se poursuivent sur toute la grande région. Alors qu'en 2020, plus de 360 millions ont été investi pour la modernisation du réseau, où en est-on en ce début d'année ? Eléments de réponse avec le directeur territorial SNCF Réseau, Jérôme GRAND.

Ecologie et numérique en seconde partie d'émission avec le bien-nommé festival des transitions écologiques et numériques en Bourgogne Franche-Comté. L'initiative a pour but de sensibiliser à la problématique de demain. Découvrons cette initiative qui se déroule jusqu'au mois de mai !