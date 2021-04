C Le Mag - Edition du mardi 20 avril 2021

Cinéma et^pêche dans ce rendez-vous présenté par Béatrice Bourély. A 18h10, Aurélia BESNARD de l'APARR (Association des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté) nous présentera cette association et ses différentes missions.

Et comme c’est les vacances scolaires, pourquoi ne pas aller à la pêche avec ses enfants ou petits-enfants ? Jean-Pierre SONVICO, président de la Fédération de la Pêche en Côte-d’Or, nous montrera que, non seulement on passera un bon moment mais – en plus – on participera à la préservation des milieux aquatiques !