C Le Mag - Edition du mardi 22 décembre 2020

Deux invités passionnés de gastronomie ! Dominique BRUILLOT, éditeur fondateur de Bourgogne Magazine et directeur de publication de DijonBeauneMagazine (DBM) dont le 84ème numéro rend hommage aux restaurateurs et aux commerçants de Beaune et Dijon.

A l'approche de Noël, Dominique Loiseau, présidente de Bernard Loiseau SA est l'invitée de ce magazine. La restauratrice vient de publier "Bernard LOISEAU, un nom, un groupe, une passion". Dans cet ouvrage, elle y raconte cette vie d'entrepreneur avec son mari, sa disparition et comment elle défend l'héritage de Bernard LOISEAU.