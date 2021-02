C Le Mag - Edition du mardi 23 février 2021

Actualité et avenir des vins de Bourgogne ! Sujet évoqué en première partie de votre magazine. Béatrice Bourély reçoit le directeur du BIVB, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne : Christian VANIER.

Etudiant et entrepreneur, c'est possible ! A 19 ans, Kevin MAILLOT, étudiant en BTS, crée et vend en ligne les vêtements de sa marque "SoVibe", nous entendrons sont témoignage !