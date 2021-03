C Le Mag - Edition du mardi 23 mars 2021

Economie et art dans le magazine de la rédaction proposé aujourd'hui par Béatrice Bourély. David Brion, responsable des études à l’INSEE Bourgogne-Franche-Comté nous dira quelle place occupe notre région dans le paysage économique national. Et comment elle résiste à cette année de pandémie. Puis dans un second temps, avec Philippe ORLIAC, directeur de la Manufacture de Longchamp, nous évoquerons le renouveau de l’art de la céramique à Longchamp.