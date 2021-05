C Le Mag - Edition du mardi 25 mai 2021

Dans "C Le Mag", 2 invités sont au micro de Béatrice Bourély :



- Lionel Markus, directeur du Musée et du Parc Buffon à Montbard : depuis la réouverture, surprises et expo temporaires au programme !



- Un vigneron pas comme les autres : Philippe Pascal à Givry. Après une carrière prestigieuse notamment au sein du groupe de luxe LVMH (Veuve Cliquot, montres & joaillerie,...), il fait revivre un cellier cistercien et son domaine viticole.