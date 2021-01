C Le Mag - Edition du mardi 26 janvier 2021

Agriculture et histoire d'un "si bon bonbon" au sommaire de votre magazine. Le nouveau président de la FDSEA, propose un point sur la situation du monde agricole en ce temps de crise sanitaire. Il évoque aussi la négociation entre les grandes surfaces et les producteurs et le zonage par rapport aux nitrates.

En seconde partie la présidente des Anis de Flavigny, reviendra sur l'histoire "d'un si bon bonbon" qui lui aussi, souffre de la crise sanitaire...