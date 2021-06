C le Mag - Edition du mardi 29 juin 2021

Loisirs et spectacles dans dans votre magazine présenté par Béatrice Bourély.

Le Mois des Climats : Delphine THEVENOT-MARTINEZ, responsable communication de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne présente les événements et activités proposés pour mettre en valeur le patrimoine et l'histoire des climats de Bourgogne.

En seconde partie : place au théâtre ! Thibault de MONTALEMBERT et son épouse Hélène Babu, nous parlent de la pièce "j'invite le colonel" de Labiche qu’ils proposeront en plein air dans 8 beaux sites de Côte-d’Or du 11 au 20 juillet.