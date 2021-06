C Le Mag - Edition du mercredi 02 juin 2021

Campagne électorale sur RCF en Bourgogne pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains. C'est dans l'ordre alphabétique que vous pourrez entendre les 7 têtes de listes. Aujourd'hui, Michaël Dégardin, journaliste à RCF Belfort-Montbéliard reçoit Bastien FAUDOT, tête de file de la liste "Le temps des Cerises" : regroupant la gauche republicaine, la France insoumise et divers gauche.

En second invité, Christophe Lapostolle reçoit Régis PENNECOT. Président de la chambre de métiers et d’artisanat de Côte-d’Or, il revient sur le bilan global pour les artisans et TPE de ces mois de confinement et évoque l'avenir...