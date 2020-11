C Le Mag - Edition du mercredi 04 novembre 2020

Dans une première partie, on célèbre les 800 ans d'une vielle Dame...Une église admirée des dijonnais et des touristes et qui, pourtant, reste inconnue. Avec ses chimères, son Jacquemart, L'Eglise Notre-Dame de Dijon dévoile ses atouts dans cette émission.

Ce jeudi 5 novembre c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Comment repérer un enfant harcelé, qu'est-ce que le harcèlement, quelles peuvent-être les conséqueznces et quels sont les moyens mis en oeuvre pour aider et accompagner les victimes, les harceleurs, les familles ainsi que les établissements.