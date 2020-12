C Le Mag - Edition du mercredi 16 décembre 2020

Et si vous financiez une partie de la future centrale solaire de Lux, en Côte-d’Or, une centrale photovoltaïque ? Un financement participatif est mis en place pour ce projet évoqué en première partie de C Le Mag avec EDF Renouvelables.

En seconde partie, nous partirons en Saone-et-Loire, à la découverte du centre Résolud’. L'endroit, situé, à Paray-le-Monial, s'est ouvert en 2019 et est un centre d’activités ludiques et de soins au service du bien-être des enfants atypiques en difficulté d’apprentissage ou de communication. Un projet autour de l'enfant et de sa famille est mis en place. Plus d'explication dans ce magazine...