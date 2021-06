C Le Mag - Edition du mercredi 16 juin 2021

Jusqu'en mai dernier, Abdramane DIARRA était en BAC Pro en Alternance dans le domaine des travaux public. Son patron envisageait de le garder en CDI, et même de le faire passer chef d’équipe. Mais tout s’est arrêté quand il a reçu une obligation de quitter le territoire. Il nous raconte les dangers qu’il a affronté pour venir en Europe, et ses espoirs dans le pays des lumières. Un témoignage fort à suivre dans ce magazine.

Prenons de la hauteure sur RCF ! Près de Dijon, est en train de se concevoir un taxi volant. Découvrons la société AVIONEO, installée sur l'ancien site de la BA 102.

Créer un appareil hybride, entre énergie électrique, hydrogène, notamment ; un engin capable de décoller verticalement, et pour des trajets d'une centaine de kilomètres, c'est l'objectif de ce projet. Un concept qui pourrait intéresser des continents comme l'Afrique...