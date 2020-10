C Le Mag - Edition du mercredi 21 octobre 2020

Aujourd'hui dans C Le Mag on parle d'animaux sauvages. Quel est leur avenir suite aux annonce du gouvernement ? Frédéric Geffroy président fondateur de Planète Tigre est notre invité.

Dans un second temps, Florence Bardon, présidente de la coopérative funéraire de Dijon nous présentera ce nouveau service qui accompagne les familles lors des obsèques.