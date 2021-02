C Le Mag - Edition du mercredi 24 février 2021

Loi séparatisme - les craintes de l'église protestante unie ! Françoise DUGUET, président du Conseil Presbytéral de Dijon et membre de la Cimade Franche-Comté Bourgogne accompagnée de Hugues GIRARDEY, pasteur de Eglise Protestante Unie de Dijon, Beaune et Côte-d'Or partagent leurs réflexion.

Piratage de vos cartes bleues ! Comment bien protéger vos données alors qu'avec le confinement et la pandémie le paiement sans contact est en augmentation ? L'un des fondateurs d'une solution simple et efficace sera notre invité.