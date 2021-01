C Le Mag - Edition du mercredi 27 janvier 2021

Toute nouvelle présidente de l'INRAE de Bourgogne-Franche-Comté, regroupant l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) et l’Irstea. Nathalie MUNIER-JOLAIN évoquera le rôle de cette nouvelle entité, avant de revenir sur la crise sanitaire et de l'engagement qu'a eu cette entité.

Le second invité vous donnera faim puisque ce sera Angelo FERRIGNO, chef du nouveau "Cibo", installé rue Jeannin à Dijon, depuis seulement 6 mois et déjà étoilé Michelin.