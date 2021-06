C Le Mag - Edition du mercredi 30 juin 2021

Climat et insertion professionnelle dans ce magazine présenté par Anne-Marie Klein. Tout d'abord Yves Richard, responsable du Centre de recherche de climatologie de l'Université de Bourgogne, décrypte pour nous le passé, le présent et l'avenir d'un climat qui s'emballe... Ensuite, Agnès Maury. Elle travaille activement à améliorer le présent et préparer l'avenir de personnes éloignées de l'emploi grâce à son école "Cuisine Mode d'emploi".