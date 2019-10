C le Mag - Lundi 28 octobre

Chaque soir du lundi au mercredi, retrouvez "C le Mag", LE magazine d'actualité en direct sur RCF en Bourgogne. Les invitées aujourd'hui :



* Lle Professeur Bardou, du CHU de Dijon Bourgogne. Il travaille sur l’accessibilité aux soins des plus précaires.



* Aurélie Gonet, en direct d’un salon de coiffure en Chine. Elle revient sur 8 mois de voyages à vélo, à travers l’Europe et l’Asie et sur son arrivée en Chine.