C Le Mag - Mardi 10 mars 2020

Chaque soir du lundi au mercredi, retrouvez "C le Mag", le magazine d'actualité en direct sur RCF en Bourgogne. Les invités aujourd'hui :



* Frédéric KOWALSKI - Directeur territorial Bourgogne Franche-Comté de l'ONF (Office National des Forêts)

* Raphaëlle GAILLARD - Présidente de l'association New Look Job

* Amélia NOVO - Vice-présidente de l'association New Look Job