C Le Mag - Mardi 16 Juin 2020

Dans C'LeMag, nous parlons emploi.

Les derniers chiffres font peur.

Plus 1,1 millions de demandeurs d’emploi en catégorie A inscrits à Pole Emploi en France.

Qu’en est-il en Bourgogne?

Nous posons la question au directeur régional de Pole Emploi, Frédéric DANEL.



Face à la crise sanitaire, et l’arrêt de l’économie, le tourisme doit se tourner vers le marché interieur.

et les acteurs touristique de Bourgogne Franche Comté ont trouvé le slogan: #sortezchezvous !

Et pourquoi pas sur les canaux de la région, où les rivières?

En Centre Bourgogne, plus de 1 200 kilomètres existent.

Nous évoquons le sujet avec Thierry FERROUX le directeur des relations institutionnelles et de l'innovation à VNF, voie Navigable de France en BFC.



Enfin, nous évoquerons aussi les violences urbaines qui ont touché le quartier des Grésiles ces jours ci.