C Le Mag - Mardi 17 décembre

Tous les jours à 18h10

Retrouver Christophe Lapostolle, en co-animation, avec des chroniqueurs (environnement, numérique, culture ….) en direct de 18h10 à 19h00 sur RCF en Bourgogne. Suivez l’actualité de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire du lundi au mercredi avec les invités de la rédaction. Un rendez-vous enrichi de 18h30 à 18h40 avec le journal local présenté par Stéphane Guyot. « C Le Mag’ » se prolonge le jeudi avec l’émission du FORUM RCF et le vendredi avec « les ateliers : éducation, éloquence et Paroles d’espoir ».