C Le Mag - Mardi 5 novembre

Chaque soir du lundi au mercredi, retrouvez "C le Mag", LE magazine d'actualité en direct sur RCF en Bourgogne. Les invités aujourd'hui :



* Christophe Lapostolle reçoit Yann Durand, secrétaire général de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de Côte d’Or. Ensemble, ils parleront du salon Made In France, organisé à Paris du 9 au 11 novembre



* Laurent Gauthier, président du CFDB (Comité des Fêtes et du Développement du pays Beaunois ) à l’occasion de la vente des vins des hospices de Beaune, organisée le 16 novembre.