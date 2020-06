C Le Mag - rediff du 22 juin 2020

2invités:

Clément PELLETIER, est le créateur de la marque de vêtements POLYTESSE, installée près de Beaune. La Fabrication se veut éthique, française & recyclée.

Les usines qui travaillent pour lui sont en France, et une bonne partie des salariés sont des personnes handicapées. Les matières premières utilisées pour les vêtements sont issues du recyclage, coton, et plastique.

Tout a été lancé pendant le confinement. Un pari fou en passe de réussir.



Laurent PICHOT, est le directeur du groupe scolaire St Jospeh, à Dijon, et notamment du collège. Comme les autres établissements, il doit effectuer une nouvelle rentrée ce lundi.

Il nous expliquera les mesures, et ce que cela implique.