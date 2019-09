Pour ce nouveau numéro du Journal des entreprises, votre magazine d'économie locale, réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises, l’agence Ten au Mans et RCF Sarthe. Nous recevons Béatrice Feuillard et Cécile Prioul, créatrices de la société " Ça ira encore mieux demain ", une entreprise qui propose d’accompagner le salarié et son entreprise dans le retour au travail, après un arrêt prolongé.



Plus d'explications aux micros de Pierre Jeannesson et Cédric Menuet.