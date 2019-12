Cabinet Laurent et Charras : conseil pour les dépôts de brevet des innovations.



Le cabinet de conseil Laurent et Charras est né en 1920 à Saint-Etienne. Son domaine d'activité concerne la propriété industrielle : brevets, marques, dessins, modèles, noms de domaine, ils accompagnet les inve,teurs de tous ordres à se protéger des copieurs.

Aujourd'hui ce sont quelques 50 personnes qui se répartissent encore sur Saint-Etienne, mais aussi à Lyon maintenant,où se trouve le siège de la société , et en Alsace.

Fabien Thollot est ingénieur brevet au cabinet Laurent et Charras. Il va détailler les étapes et les pmopints d'attention nécessaires pour protéger dans les meilleures conditions une invention.