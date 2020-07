Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Et on part aujourd'hui à Cabourg, où Sollenne Gérard nous présente 3 bons plans sorties. Elle est responsable de la communication à l'office de tourisme de Cabourg et elle nous parle de la grande roue installée à Cabourg jusqu'a la fin de l'été, mais aussi des promenades sur les falaises des vaches noires et enfin, pour les sportifs, d'une excursion en canoë kayak. Sollene Gérard est intérrogée par Aubert Guinamard.