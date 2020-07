Durant ces deux mois d'été, RCF vous propose des idées de sorties dans la région. Et on part aujourd'hui à Cabourg, où Sollenne gérard nous présente 2 bons plans sorties. Elle est responsable de la communication à l'office de tourisme de Cabourg, et elle nous parle des courses hippiques qui se tiennent à Cabourg durant cette période estivale, mais aussi d'un festival photo, dédié aux femmes, où vous pouvez vous rendre jusqu'à la fin de l'été. Sollene Gérard est intérrogée par Aubert Guinamard.