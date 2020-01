Comme chaque mardi matin sur RCF, c’est l’heure de retrouver votre rendez-vous consacré à la vie associative tourangelle. C’est une émission exceptionnelle que nous vous proposons aujourd’hui puisque nous allons découvrir le café associatif La Barque installé au 118 Rue Colbert à Tours. Pour en parler, nous accueillons dans nos studios Camille Ramond et François Bonnefon et nous allons notamment voir avec eux les missions et les activités proposées par cette structure destinée aux personnes précaires en grande difficulté sociale. On se retrouve tout de suite avec nos invités !