Café du Bonheur à Péronnas

Péronnas est une commune limitrophe de Bourg-en-Bresse dans l'Ain a son café des habitants. Il a lieu tous les mercredis au centre social Agora. La rénovation des locaux a permis dès l'entrée dans le bâtiment d'avoir un coin café avec des fauteuils, des tables et un bar. Les usagers ont alors décidé d'instaurer un café des habitants. Baptisé Café du bonheur, il a balbutié quelques mois avant de reprendre début octobre avec une nouvelle organisation.

Le lieu est ouvert de 9h30 à 11h30 le mercredi matin, on sert le café ou le thé "au chapeau", c'est à dire à prix libre. Il est aussi possible d'acheter du thé ou du café à des prix très accessibles. Le but et de créer du lien entre les habitants. L'ouverture est gérée par les bénévoles, et le lieu est ouvert à tous. Il est prévu de mettre en place des animations pour attirer davantage de monde.